(Di domenica 14 marzo 2021) Ci troviamo in California. L’autista di Uber Subhakar Khadkaa una, la 24enne Arna Kimiai, dilaall’interno dell’auto. La ragazza, in tutta risposta, gliaddosso tre volte. Poi, fuori di sé, cerca di strappargli il telefono dal cruscotto, finendo per rompergli la. Mentre le clienti stavano uscendo dall’auto, una delle tre, Malaysia King, 24 anni, ha spruzzato lo spray al peperoncino all’autista. Sull’accaduto sta indagando la polizia locale.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FBiasin : La #Roma scrive alla Lega e chiede spiegazioni sullo spostamento di #JuveNapoli. Mi pare legittimo. - DiMarzio : Dopo il nuovo rinvio di #JuveNapoli, la #Roma chiede un chiarimento alla Lega Serie A - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - nicola_zanette : RT @auro_milan: Fa bene la Roma. Gli azionisti di una società devono essere tutelati da qualsiasi variazione del regolamento presa in cors… - ilfattovideo : Chiede alla cliente di indossare la mascherina, lei gli tossisce in faccia e poi lo aggredisce – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede alla

Rai News

Il ministro degli Interni britannico Priti Patel ha chiestopolizia di Londra "un'indagine approfondita" su ciò che è successo ieriveglia per Sarah Everard, la donna rapita e uccisa da un agente mentre tornava a casa nella capitale. Patel ha definito "scioccanti" le immagini diffuse sui social media che mostrano la polizia ...La nostra famigliadi rispettare la nostra privacy in questo momento difficile", ha scritto ... L'addioboxe Quando si sent ì tradito e derubato del titolo , lasciò il ring e non volle più ...Amelia, Narni, Baschi, Avigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina, Montecchio, Acquasparta. Si allarga il fronte dei sindaci della Provincia di Terni contrari alla chiusura ...Actv elimina i “bis” della mattina di battelli e autobus. Sindacati ancora mobilitati per il contratto: sciopero il 26 marzo ...