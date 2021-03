Cade nel pozzo: bambina salvata sul Monte Grappa (Di domenica 14 marzo 2021) Il Soccorso Alpino ha salvato una bimba caduta in un pozzo di una grotta della Grande Guerra, in Veneto. Bimba caduta in un pozzo: Soccorso Alpino interviene in Veneto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Il Soccorso Alpino ha salvato una bimba caduta in undi una grotta della Grande Guerra, in Veneto. Bimba caduta in un: Soccorso Alpino interviene in Veneto su Notizie.it.

Paura sul Grappa, bimba di 4 anni cade in un pozzo di 15 metri dentro una grotta ... che penetra nella montagna per una cinquantina di metri e termina in un pozzo alto una quindicina aperto nel terreno . Ed è qui che la bimba di 4 anni, non vedendolo nell'oscurità, era caduta.

