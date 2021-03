Vlahovic, due gol in Benevento-Fiorentina: tra i nati dopo il 2000 è il 4° in doppia cifra in Europa (Di sabato 13 marzo 2021) Dusan Vlahovic come Erling Haaland, Moise Keane e Amine Gouiri. Con la doppietta segnata al Vigorito contro il Benevento L’attaccante della Fiorentina è arrivato in doppia cifra, con 11 gol in 26 partite in Serie A. Il serbo è così diventato il quarto giocatore nei massimi campionati europei ad aver raggiunto o superato il traguardo dei 10 gol stagionali. Come lui soltanto Haaland del Borussia Dortmund (19 reti in Bundes), Kean del PSG (11 gol in Ligue-1) e Gouiri del Nizza (11 gol in Ligue-1). Tutti giovanissimi, tutti già prolifici nonostante siano solo a inizio carriera. 4 – Dusan Vlahovic è uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 in doppia cifra di reti nei cinque maggiori ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Dusancome Erling Haaland, Moise Keane e Amine Gouiri. Con la doppietta segnata al Vigorito contro ilL’attaccante dellaè arrivato in, con 11 gol in 26 partite in Serie A. Il serbo è così diventato il quarto giocatore nei massimi campioeuropei ad aver raggiunto o superato il traguardo dei 10 gol stagionali. Come lui soltanto Haaland del Borussia Dortmund (19 reti in Bundes), Kean del PSG (11 gol in Ligue-1) e Gouiri del Nizza (11 gol in Ligue-1). Tutti giovanissimi, tutti già prolifici nonostante siano solo a inizio carriera. 4 – Dusanè uno dei quattro giocatorinegli anniindi reti nei cinque maggiori ...

Advertising

rog3rismo : Torno a studiare dopo due tragedie: - Vlahovic contro - il pensiero che Nicolò Schira venga pagato e io no - SaraSusa10 : Nemmeno il tempo di addormentarmi che siamo già avanti di due gol..CHE SUCCEDE? #BeneventoFiorentina #Fiorentina #Vlahovic - SimosTwitt : @frango0o ho messo Vlahovic titolare due volte: 5 e 5.5 - frances66102938 : Ciao ragazzi, ho due dubbi Vado con vlahovic-correa-insigne o metto zapata per uno dei tre? (Nel caso, chi?) Cent… - andrealisbo96 : @GruppoEsperti Ciao ragazzi due tra Barak Candreva e Bonaventura in un centrocampo a 5 (insieme a Politano,De Paul… -