Verissimo | Ginevra Elkann ricorda il nonno Gianni Agnelli | “Aveva curiosità per tutto e per tutti”

(Di sabato 13 marzo 2021) Ieri è ricaduto il centenario dalla nascita dell’Avvocatoe sono numerosi i ricordi e gli omaggi, dal mondo dell’imprenditoria e non solo. Oggi, ospite anel salotto di Silvia Toffanin, è la nipotea volerre: “Era così vitale, manca quell’energia che“. Il ricordo disi celebra il ricordo di, imprenditore e politico italiano nonché storico azionista ed amministratore al vertice della FIAT. Proprio nella giornata di ieri è ricaduto il centenario dalla sua nascita, datata 12 marzo 2021, e sono numerosi gli omaggi e i ricordi a lui dedicati. Un ...

nikizag7 : @lapoelkann_ Che bella l'intervista a tua sorella Ginevra a #verissimo ???????????? - Juventina962 : RT @LaraMarsiglia: Quanto è bella Ginevra Elkann, classe e stile come suo nonno #verissimo - FraaaGG : Bellissimo il modo in chi Ginevra ha l'Avvocato. ? #Verissimo - Arianna1234321 : L’eleganza semplice di Ginevra Elkann, una rarità. #Verissimo - Pimpabg : Che bella che finezza Ginevra Elkann #Verissimo -

Proprio quest'ultima, nel 1979, l'ha resa nonna di, oggi ospite aper raccontare i 100 anni dell'avvocato Agnelli. Collezionista d'arte, designer e fotografa, Marella ha avuto una ...Parlerà anche dei suoi fratelli oggiGinevra Elkann ospite per la prima volta a Verissimo di Silvia Toffanin per ricordare il nonno Gianni Agnelli nel centenario della sua nascita ...Anticipazioni Verissimo: Ilary Blasi e Orietta Berti ospiti in studio. (ComingSoon.it) Nella puntata su Canale 5 alle 16, condotta da Silvia Toffanin, oltre a Ilary Blasi, Sabrina Ferilli e Orietta ...