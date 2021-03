“Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate”: il generale Figliuolo ne è certo. Ma è bufera su AstraZeneca (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate? A giudicare dal lento passo della campagna di vaccinazione, sembra inverosimile. Eppure il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale alpino Francesco Paolo Figliuolo, è certo di poter chiudere “entro l’estate”. italiani vaccinati entro l’estate, l’ottimismo del generale Figliuolo In un’intervista rilasciata a Il Foglio, il commissario sostiene che questo ambizioso obiettivo è centrabile. “Il Lazio sta camminando molto bene: è un buon segnale. Il piano procede spedito: siamo arrivati alla categoria 79-80 anni, più le Forze armate, i vigili e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar –gli? A giudicare dal lento passo della campagna di vaccinazione, sembra inverosimile. Eppure il commissario straordinario per l’emergenza Covid, ilalpino Francesco Paolo, èdi poter chiudere “”., l’ottimismo delIn un’intervista rilasciata a Il Foglio, il commissario sostiene che questo ambizioso obiettivo è centrabile. “Il Lazio sta camminando molto bene: è un buon segnale. Il piano procede spedito: siamo arrivati alla categoria 79-80 anni, più le Forze armate, i vigili e ...

Advertising

CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - carlosibilia : Personalmente ad oggi ho restituito oltre 242mila euro. Sarebbe un buon esempio da parte di tutti i parlamentari at… - AmiciUfficiale : Alessandro sei al Serale a tutti gli effetti!!! ?? #Amici20 - kittesencul : @simpaol @PMO_W @GiovaQuez Poi che casualità. Avvocati, giudici, giornalisti. Tutti quelli che han fatto la voce gr… - Jes912 : @ludo85738912 É scorretto mettere in classifica una che non ha gli stessi elementi su cui sono stati giudicati gli… -