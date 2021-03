Totò Antibo è uscito dalla terapia intensiva: "Sono sereno e fiducioso" (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Migliorano le condizioni di salute del campione di Alfotonte, Totò Antibo, ricoverato mercoledì mattina nella terapia intensiva del Civico di Palermo per una embolia polmonare. L'ex campione europeo di atletica leggera nei 5 mila e 10 mila metri, è stato stato trasferito nel reparto di Cardiologia. "L'ho sentito molto tranquillo e sereno. Di questo siamo felicissimi", dice il nipote Andrea, che avverte: "La strada ancora è lunga ma siamo tutti ben speranzosi. Ci tiene a ringraziare tutti voi, siete i fan più belli. Ringrazia anche tutti i medici e infermieri del reparto di terapia intensiva e il suo medico Oriano Mecarelli che gli è stato vicino sempre in questi anni. Grazie a tutti e un ringraziamento anche da parte della famiglia Antibo per l'affetto dimostratoci". Nato ad ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Migliorano le condizioni di salute del campione di Alfotonte,Antibo, ricoverato mercoledì mattina nelladel Civico di Palermo per una embolia polmonare. L'ex campione europeo di atletica leggera nei 5 mila e 10 mila metri, è stato stato trasferito nel reparto di Cardiologia. "L'ho sentito molto tranquillo e. Di questo siamo felicissimi", dice il nipote Andrea, che avverte: "La strada ancora è lunga ma siamo tutti ben speranzosi. Ci tiene a ringraziare tutti voi, siete i fan più belli. Ringrazia anche tutti i medici e infermieri del reparto die il suo medico Oriano Mecarelli che gli è stato vicino sempre in questi anni. Grazie a tutti e un ringraziamento anche da parte della famiglia Antibo per l'affetto dimostratoci". Nato ad ...

