Test Bahrain: Bottas spera di recuperare il chilometraggio perso (Di sabato 13 marzo 2021) Un inizio da dimenticare nei Test del Bahrain per Bottas. Il pilota finlandese della Mercedes, ha percorso solo sei giri alla guida della W-12. Un guasto al cambio ha fermato la sessione del pilota ex Williams. Test Bahrain: Bottas fiducioso? Sfortunato il finlandese che ha dovuto abbandonare la sessione a causa di un problema al cambio. Non perfetto anche l’inizio di Lewis Hamilton, costretto a fermarsi dopo solo 42 giri per le complicazioni portate dalla tempesta di sabbia in Bahrain. Il campione in carica inoltre, ha provocato anche la seconda bandiera rossa dei Test a seguito di una perdita di controllo della Mercedes W-12. Sprint Race: Silverstone prima candidata, Canada in dubbio Bottas ha parlato così per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Un inizio da dimenticare neidelper. Il pilota finlandese della Mercedes, ha percorso solo sei giri alla guida della W-12. Un guasto al cambio ha fermato la sessione del pilota ex Williams.fiducioso? Sfortunato il finlandese che ha dovuto abbandonare la sessione a causa di un problema al cambio. Non perfetto anche l’inizio di Lewis Hamilton, costretto a fermarsi dopo solo 42 giri per le complicazioni portate dalla tempesta di sabbia in. Il campione in carica inoltre, ha provocato anche la seconda bandiera rossa deia seguito di una perdita di controllo della Mercedes W-12. Sprint Race: Silverstone prima candidata, Canada in dubbioha parlato così per ...

