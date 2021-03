Sassuolo | Locatelli | “È stata una guerra ma l’abbiamo vinta”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Abbiamo fatto una settimana nella quale ci siamo uniti, ci mancavano i gol e li abbiamo trovati. Èuna grande partita, oggi era difficile, sporca eportata a casa. Questo ci dà grande fiducia. Èuna, siamo veramente felici di aver vinto. Ilè sempre stato lo stesso, ci mancava un po’ di convinzione e questa partita deve darci fiducia”. Così Manuel, centrocampista del, dopo la vittoria contro l’Hellas Verona per 3-2 ai microfoni di Sky Sport. “Io cerco di dare sempre il massimo, sono riuscito a fare gol e lo dedico alla mia famiglia e alla mia compagna. Dovevo fare di più anche io, sono queste le partite nelle quali bisogna prendersi le responsabilità”, ha concluso. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #calcio #SerieA #Sassuolo, le parole di Manuel #Locatelli dopo la vittoria contro l'#HellasVerona - ItaSportPress : Sassuolo, Locatelli: 'Con il Verona è sempre una guerra. Il gol? Lo dedico al mio cagnolino scomparso' -… - BreakingItalyNe : RT @RaiNews: Serie A, Sassuolo-Verona 3-2 - RaiNews : Serie A, Sassuolo-Verona 3-2 - andreafabris96 : Il ???#Sassuolo batte 3-2 l' ???? #HellasVerona. A segno Manuel #Locatelli ????, Darko #Lazovic ????, Filip #Djuricic ????,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Locatelli

Arriva in leggero ritardo anche lui sul gol di. Lazovic 7,5 : è sempre una minaccia ...5 : soffre un po' nel primo tempo il suo Verona, nella ripresa fa meglio, anche perché il...Serie A, ventisettesima giornata. Al 'Mapei' ilvince la sfida tra le indiscusse sorprese del campionato: Verona piegato 3 - 2 e scavalcato ... appoggio perche dal limite fa centro ...Voti Fantacalcio Sassuolo-Verona 27^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più.Sassuolo, 13 marzo 2021 - Il Sassuolo batte 3-2 il Verona nella 27a di Seria A, in una partita vivace dall`inizio alla fine: Locatelli porta in vantaggio i padroni di casa al 4`, Lazovic risponde al ...