Sabrina Ferilli e la separazione con il suo ex | tutta colpa della sosia

Leggi su kronic

(Di sabato 13 marzo 2021), quasi 20 anni fa ormai, ebbe una relazione con Andrea Perone. I due si lasciarono, sembra, a causa di una “”…(Gettyimages)Donna dalla bellezza esplosiva, di quelle che hanno lasciato il segno nel mondo dello spettacolo (e non solo) e che ancora adesso mostra uno stato di forma invidiabile. Parliamo di, attrice, presentatrice, volto nototelevisione ma anche donna di grande personalità e spessore, come dimostrato dalle tante esperienze vissute dalla bella romana classe ’64. “Sabrinona nazionale”, come amano chiamarla alcuni, negli anni ha avuto esperienze davvero di ogni tipo, cimentandosi cosi nel cinema ma anche nel modotelevisione, dalla fiction alla ...