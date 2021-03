Paura per le parole di Crisanti: “I soldi contagiano, usate i bancomat. Ma io disinfetto anche quelli” (Di sabato 13 marzo 2021) Non aveva mai brillato per ottimismo, Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova, e in molti casi aveva avuto ragione. La sua ultima uscita, però, mette in discussione tutti i messaggi, e anche le rassicurazioni, che finora ci erano state date dalle autorità sanitaria in materia di prevenzione del Covid. anche sui soldi il virus circolerebbe per più giorni, non andrebbero usati, e perfino i bancomat sarebbero a rischio, secondo Crisanti. Manca poco che consigli il ritorno al baratto. Crisanti e i soldi che possono diffondere il Covid «Se il virus rimane anche sui soldi che tocchiamo ogni giorno? Sulle superfici può rimanere una giornata o due, e questo può essere un incentivo ad utilizzare le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Non aveva mai brillato per ottimismo, Andrea, professore di microbiologia all’Università di Padova, e in molti casi aveva avuto ragione. La sua ultima uscita, però, mette in discussione tutti i messaggi, ele rassicurazioni, che finora ci erano state date dalle autorità sanitaria in materia di prevenzione del Covid.suiil virus circolerebbe per più giorni, non andrebbero usati, e perfino isarebbero a rischio, secondo. Manca poco che consigli il ritorno al baratto.e iche possono diffondere il Covid «Se il virus rimanesuiche tocchiamo ogni giorno? Sulle superfici può rimanere una giornata o due, e questo può essere un incentivo ad utilizzare le ...

