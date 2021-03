Milan | Cassano | “Kessie sarebbe titolare anche con Bayern e Barcellona”

(Di sabato 13 marzo 2021) Antonio, ex giocatore del, non ha dubbi sulle qualità di Franck, che potrebbe giocareovunque in Europa Pianeta

Advertising

acm_davide : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Cassano: '#Kessie sarebbe titolare anche con #BayernMonaco e #Barcellona' - #ACMilan #Milan #SempreMilan http… - PianetaMilan : .@acmilan, #Cassano: '#Kessie sarebbe titolare anche con #BayernMonaco e #Barcellona' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - THE6HOKAGEE : RT @MilanReports: ??? #OnThisDay AC Milan - Bari ?? 2011 ?? Serie A ?? Antonio Cassano ???? - Alqasam7 : RT @MilanReports: ??? #OnThisDay AC Milan - Bari ?? 2011 ?? Serie A ?? Antonio Cassano ???? - jamilnih : RT @MilanReports: ??? #OnThisDay AC Milan - Bari ?? 2011 ?? Serie A ?? Antonio Cassano ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cassano

Spread the love Intervenuto alla Bobo TV , Antonio Cassan o ha...Nel consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch ha parlato Antonio, l'ex fantasista si è espresso su Kessie e sulla grande prestazione delin casa del Manchester United: 'Kessie mi sta impressionando. Avevo dei dubbi ma adesso sta facendo qualcosa di ...Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, non ha dubbi sulle qualità di Franck Kessie, che potrebbe giocare titolare ovunque in Europa ...Fantantonio commenta: "Puoi prendere i più forti della storia ma se non li circondi di giocatori di personalità e status mondiale farai fatica" ...