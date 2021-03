La vita complicata di un assessore a Bologna in smart working, l’assalto in diretta del figlio che chiede l’attenzione del papà – Il video (Di sabato 13 marzo 2021) Scena esilarante quella che vede protagonista Davide Conte, assessore al Bilancio del comune di Bologna, durante la seduta online del consiglio comunale. Conte, infatti, non riesce a parlare tranquillamente con i suoi colleghi poiché “assalito” dal figlio piccolo che più volte interrompe i suoi discorso sulla Tari, arrivando anche a strappargli gli occhiali. Divertiti gli altri consiglieri collegati in video che hanno capito perfettamente la situazione. «Scusatemi, è lo smart working», ha detto lui chiudendo in anticipo il suo intervento e lasciando, dunque, la videoconferenza. Leggi anche: Ansia, sbalzi d’umore e altri disturbi psicosomatici: il bilancio di 10 mesi di smart working ai tempi del Coronavirus – Lo studio «Ho ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Scena esilarante quella che vede protagonista Davide Conte,al Bilancio del comune di, durante la seduta online del consiglio comunale. Conte, infatti, non riesce a parlare tranquillamente con i suoi colleghi poiché “assalito” dalpiccolo che più volte interrompe i suoi discorso sulla Tari, arrivando anche a strappargli gli occhiali. Divertiti gli altri consiglieri collegati inche hanno capito perfettamente la situazione. «Scusatemi, è lo», ha detto lui chiudendo in anticipo il suo intervento e lasciando, dunque, laconferenza. Leggi anche: Ansia, sbalzi d’umore e altri disturbi psicosomatici: il bilancio di 10 mesi diai tempi del Coronavirus – Lo studio «Ho ...

