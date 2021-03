“Il re del liscio” Raoul Casadei è morto a 83 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Raoul Casadei ci lascia e, lascia anche un grande vuoto nel folklore della musica italiana. Muore a 83 anni, dopo il lungo ricovero per Covid. Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021)ci lascia e, lascia anche un grande vuoto nel folklore della musica italiana. Muore a 83, dopo il lungo ricovero per Covid.

