Elettra Lamborghini fa una rivelazione importante e dice “Mi sono contagiata perchè …”

(Di sabato 13 marzo 2021), a pochi giorni dall’inizio della sua avventura all’Isola dei famosi 2021, come opinionista, ha purtroppo confessato di aver contratto il Covid-19. Per questo motivo, almeno per il momento, la ricca ereditiera dovrà dire addio al suo grande sogno di poter prendere parte al reality. Grande stupore da parte della stessa, nel comunicare la sua positività al Covid, visto che in questo anno è stata, almeno da quando da lei detto, particolarmente attenta. Nell’informare i suoi più fedeli follower,sembra che con grande stupore abbia detto “sempre stata attenta“. Purtroppo questo virus, così piccolo e invisibile, riesce con prepotenza ad entrarci dentro, impossessandosi di noi, del nostro corpo e della nostra anima....

Il programma va in onda su Canale 5 in prima serata e sarà condotto da Ilary Blasi , in studio con lei gli opinionisti: Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi. Inviato speciale in Honduras ...sarà presente alle prime due puntate dell' Isola dei Famosi 2021 anche se non potrà essere in studio. La cantante è positiva al covid e non potrà affiancare in studio la ...Elettra Lamborghini sui social aggiorna i seguaci riguardo alle sue condizioni: ecco come sta la nota cantante ...Oltre ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi ci sarà anche Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Un trio composto da personalità differenti ...