Crotone | la salvezza passa dai gol di Simy | doppio record nel match con la Lazio

Il Crotone di Serse Cosmi ci ha provato ma la doppietta di Simy non è bastata per portare punti a casa dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. 3-2 l'esito finale del match ma due record, o quasi, per il bomber dei calabresi.Simy, i dati che fanno sperare il Crotonecaption id="attachment 1107111" align="alignnone" width="591" Crotone Simy (getty images)/captionSe il Crotone vuole ambire alla salvezza, molto dipenderà anche dalla vena realizzativa dei suoi attaccanti. In modo particolare quella di Simeon Tochukwu Nwankwo o se preferiti solo Simy.Il centravanti nigeriano, grazie ai due gol messi a segno contro la Lazio, di cui uno dal dischetto, ha raggiunto un ...

