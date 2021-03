Cagliari-Juventus | Pirlo | “Ronaldo deluso Vogliamo ripartire”

Advertising

ZZiliani : È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus dopo gli orrori… - JuventusFCYouth : ?? Segui #CagliariJuve LIVE dalle 11:00 su Juventus TV! ?? - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Nella mia carriera ho vissuto diverse situazioni simili. Ho sempre cercato di ripartire con gra… - msgiusi : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_official: «Bisognerà pensare partita dopo partita. Dobbiamo sfruttare il fatto di avere più tempo per preparare le… - Fantacalcio : Cagliari-Juventus: la conferenza di Semplici -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

'I veri campioni non si rompono mai, il nostro focus è già ae a tutto ciò che ancora si può raggiungere in questa stagione. È vero che il passato appartiene ai musei, ma fortunatamente il ...I veri campioni non mollano mai! Siamo già focalizzati sul, per la corsa al campionato, alla finale di Coppa Italia e a tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione. È vero che ...Dai momenti di grande tristezza bisogna tirare fuori il meglio". Cosi' il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia del match di domani in casa del Cagliari che arriva dopo la dolorosa ...Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus in scena alla Sardegna Arena. “Troviamo una squadra forte, di grandi valori e con ...