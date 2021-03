Bussa ai Carabinieri: “Ho ucciso mia moglie” (Di sabato 13 marzo 2021) Si è presentato sabato 13 marzo, alle ore 7 circa, Bussando al portone del Comando Stazione Carabinieri di Montegabbione (Terni). Il 43enne originario della provincia di Napoli, sconvolto, ha immediatamente dichiarato al Comandante della Stazione – che gli stava aprendo la porta per farlo accedere – di aver da poco ucciso la moglie. Dalla 40enne, napoletana, era separato da circa un anno. Il maresciallo, ottenuti i necessari rinforzi di personale, ha avviato la prima raccolta di informazioni. Attività condotta in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Investigativo Terni e del Comando di Orvieto immediatamente giunti sul posto. Al sostituto procuratore della Procura di Terni l’uomo, alla presenza del proprio avvocato, ha rinnovato la confessione. Ha fornito la propria versione dei fatti. Sotto il ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 13 marzo 2021) Si è presentato sabato 13 marzo, alle ore 7 circa,ndo al portone del Comando Stazionedi Montegabbione (Terni). Il 43enne originario della provincia di Napoli, sconvolto, ha immediatamente dichiarato al Comandante della Stazione – che gli stava aprendo la porta per farlo accedere – di aver da pocola. Dalla 40enne, napoletana, era separato da circa un anno. Il maresciallo, ottenuti i necessari rinforzi di personale, ha avviato la prima raccolta di informazioni. Attività condotta in collaborazione con idel Nucleo Investigativo Terni e del Comando di Orvieto immediatamente giunti sul posto. Al sostituto procuratore della Procura di Terni l’uomo, alla presenza del proprio avvocato, ha rinnovato la confessione. Ha fornito la propria versione dei fatti. Sotto il ...

