Biraschi | “Contento della prestazione Non mi aspettavo di giocare”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 marzo 2021) Il Genoa ha ritrovato il difensore Davide, fermo a lungo a causa di un infortunio. Il difensore a Dazn ha commentato il pareggio contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Come sto? Ora bene. Ho fatto un’operazione importante, sonodi essere tornato. Devo ringraziare il prof. che mi ha operato e la società. Mi mancava il campo: sono, quasi emozionato di tornare qui allo stadio. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra come l’Udinese. Hanno una squadra di grandi valori, uno su tutti De Paul. In fase offensiva hanno però anche altri grandi giocatori, come Llorente e Pereyra: è stato difficile, ma in settimana ci siamo preparati bene, l’abbiamo preparata in modo quasi perfetto. Abbiamo fatto una grande partita soprattutto dal punto di vista difensivo”. Ti aspettavi di?“Sinceramente no. ...