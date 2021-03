Atp Doha 2021: Basilashvili trionfa a sorpresa, Bautista sconfitto in finale (Di sabato 13 marzo 2021) Nikoloz Basilashvili ha conquistato l’Atp 250 di Doha 2021, superando in finale Roberto Bautista Agut per 7-6(5), 6-2. Il georgiano ha coronato una settimana strepitosa superando l’esperto iberico in 2 set, per un totale di 1 ora e 30? di gioco: il suo tennis perennemente aggressivo ha pagato in questa settimana d’oro, ai danni di atleti del calibro di Bautista stesso. Dopo aver sconfitto in serie Malek Jaziri, Roger Federer e Taylor Fritz, Basilashvili si è assicurato il quarto titolo in carriera, dopo le affermazioni ad Amburgo (2) e Pechino. Il nativo di Tbilisi, classe ’92, ha trovato la luce dopo un periodo a dir poco cupo, condizionato seriamente da questioni extra-campo. Esse avevano contribuito a renderlo nervoso durante i match, come da lui ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Nikolozha conquistato l’Atp 250 di, superando inRobertoAgut per 7-6(5), 6-2. Il georgiano ha coronato una settimana strepitosa superando l’esperto iberico in 2 set, per un totale di 1 ora e 30? di gioco: il suo tennis perennemente aggressivo ha pagato in questa settimana d’oro, ai danni di atleti del calibro distesso. Dopo averin serie Malek Jaziri, Roger Federer e Taylor Fritz,si è assicurato il quarto titolo in carriera, dopo le affermazioni ad Amburgo (2) e Pechino. Il nativo di Tbilisi, classe ’92, ha trovato la luce dopo un periodo a dir poco cupo, condizionato seriamente da questioni extra-campo. Esse avevano contribuito a renderlo nervoso durante i match, come da lui ...

