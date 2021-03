AstraZeneca ritarda consegna vaccino, Ue in pressing (Di sabato 13 marzo 2021) AstraZeneca ritarderà la consegna di dosi di vaccino covid all’Unione Europea. L’azienda, “esprime rammarico nell’annunciare una riduzione delle consegne nonostante il suo instancabile lavoro per accelerare la fornitura”, ha detto un portavoce del gruppo, come si legge sui media stranieri. “Insistiamo perché la società faccia tutto il possibile per onorare i suoi impegni e stiamo seguendo con loro” la situazione, ha detto all’Adnkronos un portavoce della Commissione europea, dopo l’ennesimo taglio alle forniture. “La Commissione ed i Paesi membri – ha sottolineato il portavoce – continuano le loro discussioni con l’azienda. Come già detto in altre occasioni è cruciale che sia consegnato un numero sufficiente di dosi, necessarie per la vaccinazioni dei nostri cittadini europei”. Il portavoce ha ricordato infine che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021)ritarderà ladi dosi dicovid all’Unione Europea. L’azienda, “esprime rammarico nell’annunciare una riduzione delle consegne nonostante il suo instancabile lavoro per accelerare la fornitura”, ha detto un portavoce del gruppo, come si legge sui media stranieri. “Insistiamo perché la società faccia tutto il possibile per onorare i suoi impegni e stiamo seguendo con loro” la situazione, ha detto all’Adnkronos un portavoce della Commissione europea, dopo l’ennesimo taglio alle forniture. “La Commissione ed i Paesi membri – ha sottolineato il portavoce – continuano le loro discussioni con l’azienda. Come già detto in altre occasioni è cruciale che siato un numero sufficiente di dosi, necessarie per la vaccinazioni dei nostri cittadini europei”. Il portavoce ha ricordato infine che la ...

Advertising

Adnkronos : #AstraZeneca ritarda consegna #vaccinocovid, Ue in pressing - fisco24_info : AstraZeneca ritarda consegna vaccino, Ue in pressing: Annunciato uno slittamento delle forniture. Da Bruxelles: 'Az… - lifestyleblogit : AstraZeneca ritarda consegna vaccino, Ue in pressing - - Herbert403 : RT @Herbert403: @totobrocchi Intanto io mi aspettavo che ora che vaccino J&J è approvato si cominciasse subito a velocizzare i vaccini. Inv… - Herbert403 : @totobrocchi Intanto io mi aspettavo che ora che vaccino J&J è approvato si cominciasse subito a velocizzare i vacc… -