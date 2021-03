Wta Guadalajara 2021, una super Cocciaretto è in semifinale (Di venerdì 12 marzo 2021) Grandissimo risultato per Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra classe 2001, attualmente impegnata al Wta Guadalajara, ha infatti raggiunto la semifinale del torneo grazie alla netta vittoria contro la statunitense Lauren Davis. Ad attenderla in semifinale ci sarà ora la Bouchard. Cocciaretto, prima semifinale nel circuito Cocciaretto approda così per la prima volta in una semifinale del circuito maggiore, e lo fa con una prestazione super. Nei quarti di finale del torneo Abierto Zapopan, nuovo torneo 250 del Wta giunto al suo secondo anno di vita e che si disputa al Panamerican Tennis Center di Guadalajara in Messico, la tennista marchigiana ha praticamente lasciato le briciole alla sua avversaria, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Grandissimo risultato per Elisabetta. La tennista azzurra classe 2001, attualmente impegnata al Wta, ha infatti raggiunto ladel torneo grazie alla netta vittoria contro la statunitense Lauren Davis. Ad attenderla inci sarà ora la Bouchard., primanel circuitoapproda così per la prima volta in unadel circuito maggiore, e lo fa con una prestazione. Nei quarti di finale del torneo Abierto Zapopan, nuovo torneo 250 del Wta giunto al suo secondo anno di vita e che si disputa al Panamerican Tennis Center diin Messico, la tennista marchigiana ha praticamente lasciato le briciole alla sua avversaria, la ...

WeAreTennisITA : COCCIARETTO ?? Nella notte batte la testa di serie numero 1 a Guadalajara, Nadia Podoroska, e raggiunge i quarti di… - WeAreTennisITA : Super COCCIARETTO ?????? A Guadalajara, domina Davis per 6-3 6-0 e raggiunge la prima semifinale WTA in carriera parte… - RaiSport : ?? #Wta #Guadalajara: #Cocciaretto in semifinale La tennista azzurra affronterà la canadese #Bouchard??… - patriziadegioia : RT @WeAreTennisITA: Super COCCIARETTO ?????? A Guadalajara, domina Davis per 6-3 6-0 e raggiunge la prima semifinale WTA in carriera partendo… - AriellaAmie : RT @WeAreTennisITA: Super COCCIARETTO ?????? A Guadalajara, domina Davis per 6-3 6-0 e raggiunge la prima semifinale WTA in carriera partendo… -