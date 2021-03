Tutti gli aiuti del Decreto Sostegni. Ma servono già altri 15 miliardi (Di venerdì 12 marzo 2021) L’annuncio arriva poche ore dopo il Consiglio dei ministri sulla nuova stretta, quella dell’Italia rosso-arancione e della Pasqua in lockdown. È dal centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino che Mario Draghi dice “non basta”. Non bastano i 32 miliardi di nuovi aiuti che arriveranno la settimana prossima. servono altri soldi. E subito. Eccolo l’annuncio: “Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, un nuovo scostamento di bilancio”. Entro il 10 aprile il Governo metterà di nuovo mano alle casse dello Stato e tirerà fuori almeno 15 miliardi. Ma l’importo, riferito a Huffpost da fonti dell’esecutivo di primo livello, potrebbe anche aumentare se la corsa del virus dovesse proseguire a ritmo sostenuto, imponendo nuove restrizioni e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) L’annuncio arriva poche ore dopo il Consiglio dei ministri sulla nuova stretta, quella dell’Italia rosso-arancione e della Pasqua in lockdown. È dal centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino che Mario Draghi dice “non basta”. Non bastano i 32di nuoviche arriveranno la settimana prossima.soldi. E subito. Eccolo l’annuncio: “Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, un nuovo scostamento di bilancio”. Entro il 10 aprile il Governo metterà di nuovo mano alle casse dello Stato e tirerà fuori almeno 15. Ma l’importo, riferito a Huffpost da fonti dell’esecutivo di primo livello, potrebbe anche aumentare se la corsa del virus dovesse proseguire a ritmo sostenuto, imponendo nuove restrizioni e ...

