Sophie Codegoni | La mia relazione va come quelle in cui ci si vede poco

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ludovica Marchese Dopo Uomini e Donne, la giovanissimaracconta le emozioni che l’hanno portata scegliere Matteo Ranieri e la voglia di vivere questapasso dopo passo, senza fretta alcuna Giovane e bellissima,si è fatta conoscere nel ruolo di tronista nel programma Uomini e Donne.ha commentato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, raccontando diGiorgio e Matteo siano stati i due corteggiatori che più hanno attirato la sua attenzione. La scelta però,sappiamo, è ricaduta su Matteo Ranieri, una decisione maturata per via delle emozioni che aveva quando stava con lui. Sul loro futurocoppia però entrambi ci vanno con i piedi di piombo, ma ...

serenitybxxch : #Uominiedonne, #SophieCodegoni e #MatteoRanieri lontani. Parla lui: 'Non posso spostarmi' - GiuseppeporroIt : Aria di crisi tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri? Lui chiarisce questa faccenda #matteoranieri #sophiecodegoni… - zazoomblog : “È complicato…”. Matteo Ranieri costretto a parlare dopo le brutte voci su Sophie Codegoni: finalmente si scopre la… - BlogUomini : #11marzo #uominiedonne Secondo voi Sophie Codegoni avrebbe dovuto scegliere Giorgio di Buonaventura? Sentite che b… - BlogUomini : Giorgio di Buonaventura fa capire che il suo interesse per Sophie Codegoni era sincero con Beatrice solo una bella… -

