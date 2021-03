Sequestro lotto AstraZeneca: ecco cosa è successo (Di venerdì 12 marzo 2021) A seguito di 2 morti sospette, avvenute in concomitanza della somministrazione del vaccino AstraZeneca, l’AIFA ha sequestrato un lotto della casa farmaceutica, precisamente il lotto ABV2856. Si tratta di un lotto da 500.000 dosi distribuito in tutta Europa. Le morti sospette sono quelle di un militare di 34 anni e un poliziotto di 50. Uno morto a poche ore di distanza dalla somministrazione del vaccino, l’altro circa 10 giorni dopo, a seguito di una trombosi. Adesso è panico tra coloro che hanno ricevuto la prima dose e tra coloro che devono ancora riceverla, fioccano le disdette nelle vare ASL. Va detto, però, che già in diverse regioni sono state somministrate dosi di quel lotto senza particolari reazioni da parte di nessuno. A Catanzaro, ad esempio, prima che il lotto ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 marzo 2021) A seguito di 2 morti sospette, avvenute in concomitanza della somministrazione del vaccino, l’AIFA ha sequestrato undella casa farmaceutica, precisamente ilABV2856. Si tratta di unda 500.000 dosi distribuito in tutta Europa. Le morti sospette sono quelle di un militare di 34 anni e un poliziotto di 50. Uno morto a poche ore di distanza dalla somministrazione del vaccino, l’altro circa 10 giorni dopo, a seguito di una trombosi. Adesso è panico tra coloro che hanno ricevuto la prima dose e tra coloro che devono ancora riceverla, fioccano le disdette nelle vare ASL. Va detto, però, che già in diverse regioni sono state somministrate dosi di quelsenza particolari reazioni da parte di nessuno. A Catanzaro, ad esempio, prima che il...

Advertising

ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - QuotidianPost : Sequestro lotto AstraZeneca: ecco cosa è successo - letteraemme_ : Sequestro lotto AstraZeneca, Amata: “Preoccupazione e tristezza, ma non siano alibi per non sottoporsi a vaccino” - catania_turi : RT @MediasetTgcom24: Militare morto dopo il vaccino, Procura Siracusa dispone sequestro lotto #Coronavirusitalia - Ile2S : RT @riktroiani: Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di #vaccino dello stesso lotto di cui oggi l'#Aifa ha chiesto il sequestr… -