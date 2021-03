Rivera: “Mio record di gol in Milan-Napoli può essere battuto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Rivera a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Milan-Napoli? I singoli non incideranno, vincerà chi avrà il miglior collettivo. Insigne? Ha le carte in regola per battere un mio record”“Il ricordo più bello di Milan-Napoli? I momenti più belli sono quelli in cui, col mio Milan, abbiamo vinto, sia in casa che in trasferta. Ho giocato talmente tante volte contro gli azzurri che faccio fatica a ricordare qualche momento specifico - queste le parole di Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, campione del mondo 1968 e pallone d’oro nel 1969, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Ne abbiamo vinte tante, ma tante sono state anche le sconfitte, questo fa parte del calcio. Ai miei tempi facevamo risultati molto ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Giannia “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “? I singoli non incideranno, vincerà chi avrà il miglior collettivo. Insigne? Ha le carte in regola per battere un mio”“Il ricordo più bello di? I momenti più belli sono quelli in cui, col mio, abbiamo vinto, sia in casa che in trasferta. Ho giocato talmente tante volte contro gli azzurri che faccio fatica a ricordare qualche momento specifico - queste le parole di Gianni, ex calciatore del, campione del mondo 1968 e pallone d’oro nel 1969, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Ne abbiamo vinte tante, ma tante sono state anche le sconfitte, questo fa parte del calcio. Ai miei tempi facevamo risultati molto ...

Advertising

ItaSportPress : Rivera: 'Mio record di gol in Milan-Napoli può essere battuto' - - 100x100Napoli : #GianniRivera sul prossimo #MilanNapoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Rivera: 'Milan-Napoli la vincerà la squadra col miglior gioco collettivo, Insigne può rubare il mio record' ht… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Rivera: 'Milan-Napoli la vincerà la squadra col miglior gioco collettivo, Insigne può rubare il mio record' ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Rivera: 'Milan-Napoli la vincerà la squadra col miglior gioco collettivo, Insigne può rubare il mio record' ht… -