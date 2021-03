Rezza: “AstraZeneca? Siamo in vigile attesa, chi si è vaccinato stia tranquillo” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il lotto sequestrato riguardava circa 500.000 dosi. Quando si inizia una campagna vaccinale si sa che ci saranno degli eventi avversi, eventi che faranno seguito temporalmente alla somministrazione del farmaco”. A dirlo è Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, a proposito del lotto sotto indagine del vaccino di AstraZeneca, nel corso della conferenza stampa della cabina di regia sulla situazione epidemiologica da covid-19. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il lotto sequestrato riguardava circa 500.000 dosi. Quando si inizia una campagna vaccinale si sa che ci saranno degli eventi avversi, eventi che faranno seguito temporalmente alla somministrazione del farmaco”. A dirlo è Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, a proposito del lotto sotto indagine del vaccino di AstraZeneca, nel corso della conferenza stampa della cabina di regia sulla situazione epidemiologica da covid-19.

Advertising

Agenzia_Dire : Il direttore della prevenzione del @MinisteroSalute invoca la tranquillità rispetto al lotto di @AstraZeneca sospes… - orizzontescuola : Vaccino covid, il lotto bloccato di AstraZeneca aveva 250 mila dosi per l’Italia. Rezza: “La campagna va avanti” - CorriereQ : Brusaferro: ‘Curva in crescita da 6 settimane consecutive’. Rezza: ‘No allarmismo ingiustificato su AstraZeneca’ - nysseno : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Monitoraggio Iss, Rezza: in Italia 250mila dosi lotto #AstraZeneca bloccato da Aifa. In Gran Bretagna sommi… - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Monitoraggio Iss, Rezza: in Italia 250mila dosi lotto #AstraZeneca bloccato da Aifa. In Gran Breta… -