Napoli, parrucchiere aperto in zona rossa: locale disposto a chiusura (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la mattinata di ieri gli agenti di polizia hanno trovato, su segnalazione, un salone di parrucchiere aperto come se non ci trovassimo nella situazione che stiamo vivendo. Una volta accertato che l’esercizio commerciale era effettivamente in piena attività questo è stato disposto a chiusura per 5 giorni e è stata disposta anche una sanzione per inottemperanza alle normative anti covid. Poco dopo, all’esterno del locale, gli operatori sono stati avvicinati da un uomo che ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli con calci e pugni fino a quando, dopo una colluttazione e non senza difficoltà, lo hanno bloccato. Kwadwo Michael Adu, 32enne ghanese con precedenti di polizia, è stato arrestato per minacce aggravate, lesioni, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la mattinata di ieri gli agenti di polizia hanno trovato, su segnalazione, un salone dicome se non ci trovassimo nella situazione che stiamo vivendo. Una volta accertato che l’esercizio commerciale era effettivamente in piena attività questo è statoper 5 giorni e è stata disposta anche una sanzione per inottemperanza alle normative anti covid. Poco dopo, all’esterno del, gli operatori sono stati avvicinati da un uomo che ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli con calci e pugni fino a quando, dopo una colluttazione e non senza difficoltà, lo hanno bloccato. Kwadwo Michael Adu, 32enne ghanese con precedenti di polizia, è stato arrestato per minacce aggravate, lesioni, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, parrucchiere aperto in zona rossa: locale disposto a chiusura ** - zazoomblog : Napoli in zona rossa parrucchiere aperto nonostante i divieti: nei guai titolare - #Napoli #rossa #parrucchiere… - RedazioneTvcity : Napoli: parrucchiere apre in zona rossa, sanzione e chiusura - - imy20082015 : Cercasi parrucchiere a domicilio con prova e acconciatura per sposa che sia onesto e affidabile.zona Napoli no fuori comune grazie -