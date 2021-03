Luna Rossa splende ancora. Ora è nella storia: 2-2 con New Zealand (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Luna Rossa vola ancora e continua a giocarsi la finale di Coppa America contro New Zealand. La barca tricolore vince la Gara 3 e di fatto entra nella storia, perché nessuna imbarcazione italiana era mai riuscita a conquistare due punti nella fase conclusiva della coppa. Poi in Gara 4 i Kiwi si riscattano e si prendono la parziale rivincita. Luna Rossa ha dominato la prima regata, perdendo nettamente la gara successiva. Si chiude dunque in parità la seconda giornata di finale della 36esima America’s Cup. Il risultato è ancora apertissimo, in un equilibrio tra i due team pressoché perfetto fino a questo momento. Ricordiamo che il trofeo velico più antico e prestigioso del mondo verrà assegnato a chi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar –volae continua a giocarsi la finale di Coppa America contro New. La barca tricolore vince la Gara 3 e di fatto entra, perché nessuna imbarcazione italiana era mai riuscita a conquistare due puntifase conclusiva della coppa. Poi in Gara 4 i Kiwi si riscattano e si prendono la parziale rivincita.ha dominato la prima regata, perdendo nettamente la gara successiva. Si chiude dunque in parità la seconda giornata di finale della 36esima America’s Cup. Il risultato èapertissimo, in un equilibrio tra i due team pressoché perfetto fino a questo momento. Ricordiamo che il trofeo velico più antico e prestigioso del mondo verrà assegnato a chi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1 - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA AMERICA - Spithill: siamo sul 2-2, è una buona giornata - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA AMERICA - Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1 -