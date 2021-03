Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup: programma 13 marzo, orari, tv, repliche Sky e Rai (Di venerdì 12 marzo 2021) Terminata la seconda giornata di regate dell’America’s Cup, i team di Luna Rossa e New Zealand sono già concentrati su quello che sarà a partire da domani 13 marzo. In programma, come di consueto, ancora due sfide: gara-5 e gara-6. I due match di oggi hanno dimostrato quanto entrambe le imbarcazioni siano competitive anche in condizioni di vento leggero e questo rende il tutto ancora più incerto e spettacolare. Anche per la regata di domani la grande incognita sarà proprio quella del vento. Gli equipaggi sono chiamati a dare il massimo, anche perchè siamo entrati nella fase calda dell’America’s Cup. In caso di doppio successo di una delle due imbarcazioni nella giornata di domani si aprirebbe un divario che, visto il grande equilibrio mostrato fino ad ora, potrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Terminata la seconda giornata di regate dell’Cup, i team die Newsono già concentrati su quello che sarà a partire da domani 13. In, come di consueto, ancora due sfide: gara-5 e gara-6. I due match di oggi hanno dimostrato quanto entrambe le imbarcazioni siano competitive anche in condizioni di vento leggero e questo rende il tutto ancora più incerto e spettacolare. Anche per la regata di domani la grande incognita sarà proprio quella del vento. Gli equipaggi sono chiamati a dare il massimo, anche perchè siamo entrati nella fase calda dell’Cup. In caso di doppio successo di una delle due imbarcazioni nella giornata di domani si aprirebbe un divario che, visto il grande equilibrio mostrato fino ad ora, potrebbe ...

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1 - Agenzia_Ansa : E' ancora parità tra New Zealand e Luna Rossa nella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate ne… - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - flottspa : RT @OGiannino: Eccezionale 2-2 di Luna Rossa, coi neozelandesi praticamente nessuno sperava in un testa a testa. Grandissimi! - remo_caporossi : RT @GQitalia: Luna Rossa incontenibile: è la prima imbarcazione italiana della storia a vincere due regate in finale di Coppa America. La p… -