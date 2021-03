LIVE MotoGP | Test Qatar day-5 in DIRETTA | motori spenti a Losail I protagonisti restano ai box

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Marc Marquez si prepara al ritorno in pista! Lo spagnolo quasi certamente prenderà il via del GP dela bordo della sua Honda. Very happy and grateful to the entire medical team led by Doctors Samuel Antuña and Ignacio Roger de Oña. After the last medical check we can intensify the recovery and gradually returning to competitive racing! #MM93 pic.twitter.com/GBV6DNwJON — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 12, 2021 12.38 Ancora nessuno accende i. Il circuito diattende di vedere in pista i12.34 Il governo locale si è offerto per vaccinare il gruppo dellaIl Governo delsi è offerto per vaccinare la popolazione della #...