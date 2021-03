LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa in vantaggio di 27? a metà regata (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.41 Al gate-4 New Zealand transita con 22? di ritardo, hanno guadagnato 5 secondi. Luna Rossa deve marcarli! 4.40 Siamo alle boe, vira Luna Rossa. I neozelandesi hanno recuperato in poppa. 4.39 Attenzione, recupera tantissimo New Zealand. Si riduce a 270 il vantaggio di Luna Rossa. 4.39 Ora Luna Rossa stramba e si dirige verso il lato destro come i neozelandesi. 4.38 Luna Rossa ora non sta marcando i neozelandesi, seguendo la pressione del vento. 375 metri di margine. 4.38 Il vento è costante tra 9 e 10 nodi. 4.37 Ora il secondo, fondamentale lato di poppa. 320 metri di vantaggio per Luna ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.41 Al gate-4 New Zealand transita con 22? di ritardo, hanno guadagnato 5 secondi.deve marcarli! 4.40 Siamo alle boe, vira. I neozelandesi hanno recuperato in poppa. 4.39 Attenzione, recupera tantissimo New Zealand. Si riduce a 270 ildi. 4.39 Orastramba e si dirige verso il lato destro come i neozelandesi. 4.38ora non sta marcando i neozelandesi, seguendo la pressione del vento. 375 metri di margine. 4.38 Il vento è costante tra 9 e 10 nodi. 4.37 Ora il secondo, fondamentale lato di poppa. 320 metri diper...

