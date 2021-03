Governo | Vezzali | ' profondamente onorata per l' incarico | per me è sfida importante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Sonoper l'ricevuto dal Presidente del Consiglio. Essere chiamata ad occuparmi di sport, cioè di quello che è il mio mondo e la famiglia dalla quale provengo, è per me unache affronterò con tanta umiltà e forte determinazione. Mi metterò da subito al servizio della comunità sportiva del nostro Paese, ben consapevole che il momento che stiamo vivendo è, anche per il nostro mondo, particolarmente difficile e delicato". Sono le parole di Valentina, nominata sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio con delega allo sport. "Mi riferisco soprattutto allo sport di base: un universo di società, lavoratori sportivi, ma anche volontari ed appassionati e, soprattutto, tanti ragazzi, che stanno ...