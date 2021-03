Etna non si ferma, eruzione con colata lavica. Enorme nube dallo spazio (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuova accelerazione dell’Etna dal cratere di Sud-Est, con spettacolari fontane di lava. Quello odierno, iniziato alle ore 8:40 del mattino, è stato il dodicesimo parossismo osservato dal 16 febbraio scorso. L’aeroporto internazionale di Catania è però rimasto pienamente operativo. La nube vista dal SatelliteA seguito dell’attività eruttiva, una colata lavica si è riversata nella Valle del Bove ed ha raggiunto quota 2.800 metri. L’Enorme nube, sprigionata dall’eruzione, si è innalzata fino a circa 6 chilometri sul livello del mare. Il vento in quota ha sospinto verso est la nube eruttiva, tanto da stirarla lungo il Mar Ionio. Inevitabilmente si è avuta una nuova ricaduta di cenere e piccoli lapilli sul versante orientale del vulcano, con ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuova accelerazione dell’dal cratere di Sud-Est, con spettacolari fontane di lava. Quello odierno, iniziato alle ore 8:40 del mattino, è stato il dodicesimo parossismo osservato dal 16 febbraio scorso. L’aeroporto internazionale di Catania è però rimasto pienamente operativo. Lavista dal SatelliteA seguito dell’attività eruttiva, unasi è riversata nella Valle del Bove ed ha raggiunto quota 2.800 metri. L’, sprigionata dall’, si è innalzata fino a circa 6 chilometri sul livello del mare. Il vento in quota ha sospinto verso est laeruttiva, tanto da stirarla lungo il Mar Ionio. Inevitabilmente si è avuta una nuova ricaduta di cenere e piccoli lapilli sul versante orientale del vulcano, con ...

Advertising

lu_ci61 : RT @mondoterremoti: Il consueto e spettacolare video girato da Michele Mammino non poteva mancare nemmeno oggi. Anche nel caso di questo… - MagPausaCaffe : L'ATTIVITA' DEL VULCANO ETNA NON SI FERMA, XII PAROSSISMO - EdoardoQuaquini : RT @mondoterremoti: Il consueto e spettacolare video girato da Michele Mammino non poteva mancare nemmeno oggi. Anche nel caso di questo… - myfruit : Limoni di Sicilia, se il problema fosse solo la cenere dell’Etna Prezzi inferiori del 30% per surplus di produzione… - ErasmoDAngelis : RT @mondoterremoti: Il consueto e spettacolare video girato da Michele Mammino non poteva mancare nemmeno oggi. Anche nel caso di questo… -