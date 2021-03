Estrazione di inerti calcarei in una cava | azienda sannita nei guai

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, nell’ambito dell’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Benevento, unitamente al personale della Stazione Carabinieri Forestale di S. Marco dei Cavoti, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento per aver svolto attività estrattiva di materiale inerte all’interno dell’area di, sita nella località “Francavilla” del Comune di Benevento, senza averne fatto denuncia alle competenti autorità e senza esservi autorizzato, nonché senza aver nominato un direttore responsabile (reati di cui all’art. 681 DPR 128/1959, in relazione agli artt. 6, 24, comma 1, e 28 comma 1) e in assenza ...