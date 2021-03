Call of Duty Warzone in balia dei cheater. Ora riescono a far terminare le partite a piacimento (Di venerdì 12 marzo 2021) Call of Duty: Warzone riscuote sempre un discreto successo nella community di COD, con i server sempre pieni di gente desiderosa di qualche deathmatch. Purtroppo, però, il titolo Activision è attualmente anche uno dei più piagati da cheater e giocatori disonesti, tanto che Raven Software e la stessa Activision sono dovute correre più volte ai ripari, con ondate di ban e aggiornamenti specifici. La situazione, al momento, sembra maggiormente sotto controllo rispetto agli inizi dell'anno, ma i cheater più "rosiconi" si industriano ogni giorno nello sfruttare bug e soluzioni illegali per vincere o rovinare le partite. Uno di questi potrebbe essere il problema che, in questi giorni, stanno riscontrando diversi giocatori, che vedono chiudersi match ancora in corso, con molti giocatori ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021)ofriscuote sempre un discreto successo nella community di COD, con i server sempre pieni di gente desiderosa di qualche deathmatch. Purtroppo, però, il titolo Activision è attualmente anche uno dei più piagati dae giocatori disonesti, tanto che Raven Software e la stessa Activision sono dovute correre più volte ai ripari, con ondate di ban e aggiornamenti specifici. La situazione, al momento, sembra maggiormente sotto controllo rispetto agli inizi dell'anno, ma ipiù "rosiconi" si industriano ogni giorno nello sfruttare bug e soluzioni illegali per vincere o rovinare le. Uno di questi potrebbe essere il problema che, in questi giorni, stanno riscontrando diversi giocatori, che vedono chiudersi match ancora in corso, con molti giocatori ...

