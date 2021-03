Atp Santiago 2021: Bagnis e Delbonis in semifinale, avanti anche Garin e Galan (Di sabato 13 marzo 2021) I quarti di finale dell’Atp 250 di Santiago 2021 hanno proposto match interessanti, ricchi di suspense, seppur con ben poche sorprese da segnalare. Tra queste, però, da evidenziare l’approdo in semifinale di Facundo Bagnis, vera e propria rivelazione del tour sudamericano, fautore di un successo a sorpresa su Laslo Djere. Il serbo, favorito alla vigilia, ha ceduto all’argentino per 4-6, 6-3, 6-3, facendosi ingannare dall’insidioso gioco mancino proposto dall’opponente. Bagnis ha performato diligentemente con il servizio, soprattutto da sinistra, rendendo la vita difficile all’avversario e comandando con il dritto da fondocampo, anche e soprattutto in risposta. Vittoria e penultimo atto del torneo per il talento di Rosario. TABELLONE MONTEPREMI Federico Delbonis ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) I quarti di finale dell’Atp 250 dihanno proposto match interessanti, ricchi di suspense, seppur con ben poche sorprese da segnalare. Tra queste, però, da evidenziare l’approdo indi Facundo, vera e propria rivelazione del tour sudamericano, fautore di un successo a sorpresa su Laslo Djere. Il serbo, favorito alla vigilia, ha ceduto all’argentino per 4-6, 6-3, 6-3, facendosi ingannare dall’insidioso gioco mancino proposto dall’opponente.ha performato diligentemente con il servizio, soprattutto da sinistra, rendendo la vita difficile all’avversario e comandando con il dritto da fondocampo,e soprattutto in risposta. Vittoria e penultimo atto del torneo per il talento di Rosario. TABELLONE MONTEPREMI Federico...

