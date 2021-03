Astrazeneca | Draghi | ' Faremo ogni verifica' Ma crescono i timori di una psicosi che complicherebbe la campagna

Advertising

fabiochiusi : 'l'autopsia sul corpo del vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, ha es… - Agenzia_Ansa : FLASH | Astrazeneca: Draghi sente Von Der Leyen, non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registr… - HuffPostItalia : Draghi va avanti: la vaccinazione AstraZeneca continua - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Astrazeneca: Draghi sente Von Der Leyen, non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in… - Me__medesimo : RT @fabiochiusi: 'l'autopsia sul corpo del vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, ha escluso c… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Draghi

...pomeriggiofarà visita ad un centro vaccinale a Fiumicino e avrà occasione di tornare sulla questione affrontando anche la campagna vaccinale che non si regge solo sul vaccino die ......sente Von der Leyen. A Trapani, autopsia su militare morto esclude nesso con dose ricevuta Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso in via precauzionale l'utilizzo del vaccino...Stamani vertice tra Governo ed enti locali, poi il Consiglio dei Ministri (convocato alle ore 11.30). L'ipotesi è che da lunedì entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabr ...? La Thailandia rimanda la campagna vaccinale? Novavax, efficacia del vaccino all’89,7% ma scende con la variante sudafricana? Biden: «Americani tutti vaccinabili per inizio maggio. Il 4 luglio sia di ...