Asia Argento difende Fabrizio Corona | “Quest’uomo non è un assassino”

Leggi su formatonews

(Di venerdì 12 marzo 2021)ha difeso il suo amico, che è stato condannato al ritorno in carcere dal Tribunale di sorveglianza di Milano L’attrice e regista ha difeso il suo amicopubblicamente sulla sua pagina Instagram. Il 46enne originario di Catania, ma da anni trasferitosi a Milano per i suoi impegni lavorativi, non sta passando un periodo facile della sua vita. I due hanno avuto una relazione in passato. Era il 2018, me la cose tra loro non sono andate ne modo sperato. Ed hanno deciso di interrompere il loro rapporto. Mantenendo però sempre buoni rapporti di amicizia. Tanto che nelle settimane scorse dai loro profili Instagram si sono fatti notare anche con baci e abbracci molto affettuosi. Per...