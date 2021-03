Asia Argento difende Corona: «Un criminale? Non gli viene perdonato il disturbo bipolare…» (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabrizio Corona dovrà tornare in carcere per decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha revocato i domiciliari. L’ex re dei paparazzi, in preda alla disperazione, si è ferito, mostrando le immagini sui social. Per questa ragione la Polizia è arrivata poco dopo nella sua casa per portarlo al Pronto Soccorso. Ora però Corona si trova al reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, in attesa di essere dimesso e trasportato al carcere di Opera. In difesa sua è intervenuta l’ex fidanzata nonché cara amica, Asia Argento. La figlia del maestro dell’horror ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini choc, lasciandosi andare ad uno sfogo. Fabrizio Corona Asia Argento lo difende: «Non è un assassino, stupratore o ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabriziodovrà tornare in carcere per decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha revocato i domiciliari. L’ex re dei paparazzi, in preda alla disperazione, si è ferito, mostrando le immagini sui social. Per questa ragione la Polizia è arrivata poco dopo nella sua casa per portarlo al Pronto Soccorso. Ora peròsi trova al reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, in attesa di essere dimesso e trasportato al carcere di Opera. In difesa sua è intervenuta l’ex fidanzata nonché cara amica,. La figlia del maestro dell’horror ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini choc, lasciandosi andare ad uno sfogo. Fabriziolo: «Non è un assassino, stupratore o ...

