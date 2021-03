Zona rossa e stretta nei weekend, in arrivo nuove misure: ecco quando (Di giovedì 11 marzo 2021) stretta delle misure anti-Covid nei weekend e in particolare nel fine settimana di Pasqua, Zona rossa delle Regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti, Zona gialla rafforzata. Le nuove restrizioni che modificano il Dpcm entrato in vigore qualche giorno fa dovrebbero partire lunedì 15 marzo, e non questo week end come inizialmente previsto. Il premier, Mario Draghi, ha deciso di prendere qualche ora di tempo prima di decidere, visto che all’interno del suo Governo ci sono pareri discordanti su quanto essere ancora più rigidi con chiusure e divieti. Come ricorda laleggepertutti.it, oggi arrivano i dati sull’andamento dell’epidemia che saranno discussi alle 14.30 nella Conferenza Stato-Regioni. Poi, domani mattina alle 11, il verdetto finale in Consiglio dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)delleanti-Covid neie in particolare nel fine settimana di Pasqua,delle Regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti,gialla rafforzata. Lerestrizioni che modificano il Dpcm entrato in vigore qualche giorno fa dovrebbero partire lunedì 15 marzo, e non questo week end come inizialmente previsto. Il premier, Mario Draghi, ha deciso di prendere qualche ora di tempo prima di decidere, visto che all’interno del suo Governo ci sono pareri discordanti su quanto essere ancora più rigidi con chiusure e divieti. Come ricorda laleggepertutti.it, oggi arrivano i dati sull’andamento dell’epidemia che saranno discussi alle 14.30 nella Conferenza Stato-Regioni. Poi, domani mattina alle 11, il verdetto finale in Consiglio dei ...

