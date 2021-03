Zona rossa automatica e lockdown nei weekend: il governo Draghi prepara una Pasqua blindata (Di giovedì 11 marzo 2021) Neanche il tempo di leggere l’ultimo Dpcm, in vigore da meno di una settimana, ed ecco che il governo è già pronto a rincarare la dose, con nuove misure da mettere in campo, sempre più stringenti. Con un numero sempre più alto di italiani che rischia di trovarsi improvvisamente in Zona rossa e una Pasqua che si preannuncia più blindata che mai. Incapace di affrontare la crisi, l’esecutivo ha deciso da tempo di muoversi sulla falsariga del Conte bis: chiudere i cittadini in casa non avendo soluzioni alternative, complice un’Ue che ci lascerà gestire soltanto qualche briciola, quando e se arriveranno mai i soldi del Recovery. E così dal prossimo 15 marzo, dopo i dati della cabina di regia sulla situazione dell’epidemia, ecco altre restrizioni pronte a scattare. La principale novità in arrivo, stando a ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) Neanche il tempo di leggere l’ultimo Dpcm, in vigore da meno di una settimana, ed ecco che ilè già pronto a rincarare la dose, con nuove misure da mettere in campo, sempre più stringenti. Con un numero sempre più alto di italiani che rischia di trovarsi improvvisamente ine unache si preannuncia piùche mai. Incapace di affrontare la crisi, l’esecutivo ha deciso da tempo di muoversi sulla falsariga del Conte bis: chiudere i cittadini in casa non avendo soluzioni alternative, complice un’Ue che ci lascerà gestire soltanto qualche briciola, quando e se arriveranno mai i soldi del Recovery. E così dal prossimo 15 marzo, dopo i dati della cabina di regia sulla situazione dell’epidemia, ecco altre restrizioni pronte a scattare. La principale novità in arrivo, stando a ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa a Pasqua, regole come a Natale ITALIA - Italia zona rossa a Pasqua come a Natale , con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del coronavirus. Chiusure nel weekend, zona gialla rafforzata con misure ...

Zona rossa e stretta nei weekend, in arrivo nuove misure Stretta delle misure anti - Covid nei weekend e in particolare nel fine settimana di Pasqua, zona rossa delle Regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti, zona gialla rafforzata. Le nuove restrizioni che modificano il Dpcm entrato in vigore qualche giorno fa dovrebbero partire ...

Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa Il Sole 24 ORE Covid e Dad. Bonetti: “Più aiuti alle famiglie”. In arrivo bonus e congedi Covid, scuole chiuse. In arrivo una pioggia di bonus e congedi speciali a sostegno delle famiglie con figli in didattica a distanza ...

Covid, si va verso nuove restrizioni e Pasqua in zona rossa Si va verso nuove restrizioni per cercare di arginare l'impatto delle varianti, restrizioni che però verranno decise venerdì sulla basi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Que ...

