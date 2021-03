Uomini e Donne: tronista scoppia in lacrime | Cala il gelo in studio (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella puntata mandata in onda oggi 11 marzo, un tronista è scoppiato in un pianto ininterrotto e non è riuscito proprio a trattenersi. In studio è Calato il silenzio e anche Maria De Filippi ha faticato a consolarlo. Ecco cosa è successo Uomini e Donne-Political24Chi è Massimiliano Mollicone Massimiliano Mollicone è un modello nato nel 2000 a Nettuno in provincia di Roma. E’ il nuovo tronista di Uomini e Donne insieme a Giacomo Czerny e Samantha Curcio. Il ragazzo pur se molto giovane, appena ventenne, ha dovuto affrontare un’infanzia molto difficile a causa della grave crisi economica in cui versa la famiglia. Il nuovo tronista con la sua storia ha commosso sia i presenti in studio che il grande ... Leggi su political24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella puntata mandata in onda oggi 11 marzo, unto in un pianto ininterrotto e non è riuscito proprio a trattenersi. Into il silenzio e anche Maria De Filippi ha faticato a consolarlo. Ecco cosa è successo-Political24Chi è Massimiliano Mollicone Massimiliano Mollicone è un modello nato nel 2000 a Nettuno in provincia di Roma. E’ il nuovodiinsieme a Giacomo Czerny e Samantha Curcio. Il ragazzo pur se molto giovane, appena ventenne, ha dovuto affrontare un’infanzia molto difficile a causa della grave crisi economica in cui versa la famiglia. Il nuovocon la sua storia ha commosso sia i presenti inche il grande ...

