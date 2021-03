Ufficiale | Verre rinnova con la Sampdoria fino al 2025

(Di giovedì 11 marzo 2021) In casa Doria si comincia a programmare il futuro con un altro rinnovo importante: quello di Valerio. Attraverso un comunicatoinfatti laha comunicato l’estensione del contratto del centrocampista romano classe ’94. Questa la nota: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 40 presenze e 3 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Sampdoria continua a programmare il futuro con un altro rinnovo importante. In queste ore, il club blucerchiato ha annunciato il prolungamento dell'accordo con Valerio Verre. Il trequartista e, all ...