Skriniar: «Questa non è più la Pazza Inter, mi tatuo lo Scudetto se vinciamo» (Di giovedì 11 marzo 2021) Milan Skriniar ha rilasciato un’Intervista a Tuttosport in cui parla dello stato di forma dell’Inter. Ecco le sue parole su Antonio Conte e lo Scudetto Milan Skriniar ha rilasciato un’Intervista a Tuttosport in cui parla dello stato di forma dell’Inter e di quanto sia stato importante Antonio Conte nel suo percorso di crescita. Pazza Inter – «Questa non è più la Pazza Inter, ma l’Inter di Conte: lui ha cambiato un po’ di cose, ha fatto sì che avessimo più equilibrio in campo, che tutti pensassero a difendere e fossero applicati nella costruzione dal basso. E poi utilizziamo ogni partita per imparare in vista di quella successiva. In campionato è importante portare a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Milanha rilasciato un’vista a Tuttosport in cui parla dello stato di forma dell’. Ecco le sue parole su Antonio Conte e loMilanha rilasciato un’vista a Tuttosport in cui parla dello stato di forma dell’e di quanto sia stato importante Antonio Conte nel suo percorso di crescita.– «non è più la, ma l’di Conte: lui ha cambiato un po’ di cose, ha fatto sì che avessimo più equilibrio in campo, che tutti pensassero a difendere e fossero applicati nella costruzione dal basso. E poi utilizziamo ogni partita per imparare in vista di quella successiva. In campionato è importante portare a ...

