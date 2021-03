Sistemi di integrazione salariale: un confronto europeo (Di giovedì 11 marzo 2021) In Italia, così come in molti altri paesi, per far fronte alla pandemia sono stati ampliati, rifinanziati ed estesi gli strumenti di sostegno al reddito e all’occupazione. In particolare, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i Sistemi di integrazione salariale (CIG ordinaria, in deroga e FIS) per far fronte alla riduzione di attività dovuta alle chiusure rese necessarie dall’emergenza. Queste misure sono state prorogate nel corso del 2020 dai decreti anticrisi e dall’ultima legge di bilancio, visto il perdurare della pandemia. Grazie a queste estensioni, secondo i dati Inps, il numero di ore di cassa integrazione autorizzate dal primo aprile 2020 al 31 gennaio 2021 è arrivato a 4.238,4 milioni, di cui 1.957,4 milioni di CIG ordinaria, 1.434,3 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 846,7 ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) In Italia, così come in molti altri paesi, per far fronte alla pandemia sono stati ampliati, rifinanziati ed estesi gli strumenti di sostegno al reddito e all’occupazione. In particolare, è stata introdotta la possibilità di utilizzare idi(CIG ordinaria, in deroga e FIS) per far fronte alla riduzione di attività dovuta alle chiusure rese necessarie dall’emergenza. Queste misure sono state prorogate nel corso del 2020 dai decreti anticrisi e dall’ultima legge di bilancio, visto il perdurare della pandemia. Grazie a queste estensioni, secondo i dati Inps, il numero di ore di cassaautorizzate dal primo aprile 2020 al 31 gennaio 2021 è arrivato a 4.238,4 milioni, di cui 1.957,4 milioni di CIG ordinaria, 1.434,3 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 846,7 ...

Advertising

FederfarmaMo : RT @FederfarmaITA: Le farmacie hanno dimostrato il loro valore per i pazienti e per i sistemi sanitari durante la crisi pandemica, pronte a… - Osserv_Digital : #innovativepayments Come cambiare l'abitudine degli esercenti? Ne parliamo insieme ad Andrea Zucchiatti @italia_pax… - IlariaPassarani : RT @FederfarmaITA: Le farmacie hanno dimostrato il loro valore per i pazienti e per i sistemi sanitari durante la crisi pandemica, pronte a… - cmberganza1 : RT @FederfarmaITA: Le farmacie hanno dimostrato il loro valore per i pazienti e per i sistemi sanitari durante la crisi pandemica, pronte a… - PGEU : RT @FederfarmaITA: Le farmacie hanno dimostrato il loro valore per i pazienti e per i sistemi sanitari durante la crisi pandemica, pronte a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistemi integrazione Progetti di ricerca P04 - Materiali, sistemi e dispositivi magnetici e superconduttori MD. P05 - Microelettronica, ... P06 - Innovazione - integrazione tecnologica in medicina ME. P07 - Epidemiologia e ricerca sui servizi ...

Deloitte ed Elmec Informatica avviano una partnership per portare il cloud alle aziende italiane ...cercano innanzitutto partner sicuri e affidabili cui affidare la migrazione dei propri sistemi. ... Grazie poi all'integrazione tra i dati di produzione con quelli delle vendite e dei clienti, l'azienda ...

Sistemi di integrazione salariale: un confronto europeo TPI Alexa sale a bordo, ecco come Amazon sfida Google, Apple e le case automobilistiche Alexa è sempre più parte integrante delle vite dei nostri clienti nelle loro case, per farsi intrattenere, stare in contatto con i propri cari, gestire gli impegni della vita famigliare e molto altro.

Ingegnere elettronico/informatico Randstad Talent Selection, divisione di Randstad Italia, specializzata nella Ricerca & Selezione di profili qualificati e ad alta professionalità, ricerca un Ingegnere elettronico/informatico La realt ...

P04 - Materiali,e dispositivi magnetici e superconduttori MD. P05 - Microelettronica, ... P06 - Innovazione -tecnologica in medicina ME. P07 - Epidemiologia e ricerca sui servizi ......cercano innanzitutto partner sicuri e affidabili cui affidare la migrazione dei propri. ... Grazie poi all'tra i dati di produzione con quelli delle vendite e dei clienti, l'azienda ...Alexa è sempre più parte integrante delle vite dei nostri clienti nelle loro case, per farsi intrattenere, stare in contatto con i propri cari, gestire gli impegni della vita famigliare e molto altro.Randstad Talent Selection, divisione di Randstad Italia, specializzata nella Ricerca & Selezione di profili qualificati e ad alta professionalità, ricerca un Ingegnere elettronico/informatico La realt ...