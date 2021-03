Pagani - Spuntano i primi teaser della Huayra R VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nel 2009 lapresentò la Zonda R, la versione estremasupercar pensata esclusivamente per l'uso in pista e, pertanto, non omologata per la guida su strada. Oggi, a distanza di quasi 13 anni, il costruttore modenese si appresta a svelare al mondo l'erede di quell'auto: laR. V12 aspirato da oltre 900 CV. Laha diffuso alcuniche, per quanto non rivelino dettagli su questa première, anticipano diverse caratteristichevettura. Il primo, in ordine cronologico, è unche risale all'inizio dell'anno e fornisce un indizio sul motore: oltre a regalarci un'anteprima del sound, il filmato mostra un dettagliotestata, soffermandosi sulla scritta "V12 R". Secondo alcune indiscrezioni, il dodici cilindri ...