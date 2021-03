I morti di serie Z post-vaccino | ovviamente

Leggi su butac

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ci avete segnalato un video di Barbara Balanzoni, un video freschissimo pubblicato questa mattina, 11 marzo 2021. Ritengo sia utile parlarne per mostrare come funziona una certa narrazione. Nel primissimo minuto di video Balanzoni dice: Buongiorno do le notizie che nessuno ha dato almeno nella prima mezz’ora, un’ora, in cui ho ascoltato la radio. Allora, ieri sono deceduti, o negli scorsi giorni, un militare di 43 anni con unAstraZeneca cioè a poca distanza di poco mi pare un giorno qualcosa in meno e poi un altro appartenente alle forze dell’ordine che aveva mi pare 42 anni. Comunque avevano figli che adesso sono orfani e nessuno dà la notizia perché si vede che idiA che sono quelli che muoiono di covid sono più importanti deidiZ che muoiono dopo avere fatto il ...