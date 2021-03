Highlights e gol Olympiakos-Arsenal 1-3: Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Il VIDEO delle azioni salienti di Olympiakos-Arsenal, incontro valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. I Gunners hanno conquistato una vittoria importante, mediante il risultato di 1-3, superando il club greco ad Atene. Le reti di Odegaard, Gabriel ed Elneny hanno trascinato i londinesi al successo, vanificando la realizzazione di El Arabi. Di seguito gli Highlights integrali del match europeo, aggiornati al termine dei 90? regolamentari. PRIMO GOL – ODEGAARD SECONDO GOL – EL ARABI TERZO GOL – GABRIEL QUARTO GOL – ELNENY SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per l’andata degli ottavi di finale dell’. I Gunners hanno conquistato una vittoria importante, mediante il risultato di 1-3, superando il club greco ad Atene. Le reti di Odegaard, Gabriel ed Elneny hanno trascinato i londinesi al successo, vanificando la realizzazione di El Arabi. Di seguito gliintegrali del match europeo, aggiornati al termine dei 90? regolamentari. PRIMO GOL – ODEGAARD SECONDO GOL – EL ARABI TERZO GOL – GABRIEL QUARTO GOL – ELNENY SportFace.

