Fiere | Sigep Exp | novità | espositori e dirette streaming a portata di clic

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiere Sigep

Il Tempo

... vicepresidente di Aibi e delegato alla presidenza di ASSITOL per leed eventi: 'siamo per la ... Nell'edizione digitale,mantiene infatti tutte le sue potenzialità: nonostante le restrizioni ...... a nostro avviso, l'importanza dell'evento e dellein generale: nonostante la pandemia, le ... "I panificatori - anticipa Roberto Perotti, presidente Richemont Club Italia - lavoreranno nel '...Roma, 11 mar. (Labitalia) - La sequenza che porta a visione, pratica, novità e business del fuori casa dolce si fa in pochi passaggi. Registrazione ...Julius Meinl torna al Sigep per la 42° edizione del Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, che per la ...