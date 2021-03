Covid Fvg, oggi 651 contagi: bollettino 11 marzo, i dati (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 651 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Secondo il bollettino di oggi, 11 marzo, si registrano altri 16 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.537 tamponi molecolari. Il tasso di positività è 8,64%. Sono inoltre 3.250 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 340 casi (10,46%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 mentre quelli in altri reparti risultano essere 497. I decessi complessivamente ammontano a 2.971, i totalmente guariti sono 65.089, i clinicamente guariti 2.385, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 12.616. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 83.619 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.630 a Trieste, 39.517 a Udine, 17.535 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 651 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Secondo ildi, 11, si registrano altri 16 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.537 tamponi molecolari. Il tasso di positività è 8,64%. Sono inoltre 3.250 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 340 casi (10,46%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 mentre quelli in altri reparti risultano essere 497. I decessi complessivamente ammontano a 2.971, i totalmente guariti sono 65.089, i clinicamente guariti 2.385, mentre le persone in isolamentorisultano essere 12.616. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 83.619 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.630 a Trieste, 39.517 a Udine, 17.535 ...

Advertising

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Lisa_Salustri : RT @Ansa_Fvg: Covid: in Fvg 991 casi su 10.787 test, 16 decessi. In terapia intensiva 61 degenti, in area medica 497 #ANSA - Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 991 casi su 10.787 test, 16 decessi. In terapia intensiva 61 degenti, in area medica 497 #ANSA - Ansa_Fvg : Covid: Friuli Venezia Giulia verso zona rossa. Tra parametri figura indice Rt intorno a 1,3 #ANSA - Ansa_Fvg : Covid: l'export del Fvg perde 1,2 miliardi nel 2020. Indagine Ires su dati Istat, effetti peggiori nel 2/o trimestr… -